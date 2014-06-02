В Славянске террористы заминировали несколько предприятий - Селезнев
Руководство АТО призывает всех мирных жителей не подходить близко к неизвестным предметам и не брать их в руки, чтобы избежать взрыва.
В Славянске террористы заминировали несколько предприятий. Об этом "Обозревателю" сообщил руководитель информационного отдела АТО подполковник Владислав Селезнев.
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"По информации источников, на предприятиях города находятся емкости с химическими веществами, которые террористы заминировали. В случае проведения АТО в городе, террористы планируют эти емкости взорвать. Возможна экологическая катастрофа. Руководство АТО призывает всех мирных жителей не подходить близко к неизвестным предметам и не брать их в руки, чтобы избежать взрыва", - сказал Селезнев.
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Как ранее сообщалось, в Славянске на одном из предприятий города находится заминированная емкость с серной кислотой.
Террористы, по информации источников, собираются ее взорвать с целью дискредитации украинских военнослужащих.