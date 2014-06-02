В Славянске террористы заминировали несколько предприятий - Селезнев

В Славянске террористы заминировали несколько предприятий. Об этом "Обозревателю" сообщил руководитель информационного отдела АТО подполковник Владислав Селезнев.

Читайте такжеНа дороге Изюм-Славянск военные обезвредили мощное взрывное устройство

"По информации источников, на предприятиях города находятся емкости с химическими веществами, которые террористы заминировали. В случае проведения АТО в городе, террористы планируют эти емкости взорвать. Возможна экологическая катастрофа. Руководство АТО призывает всех мирных жителей не подходить близко к неизвестным предметам и не брать их в руки, чтобы избежать взрыва", - сказал Селезнев.

Читайте такжеБоевики заминировали местность вокруг погранпункта "Дьяково", штаб АТО не реагирует

Как ранее сообщалось, в Славянске на одном из предприятий города находится заминированная емкость с серной кислотой.

Террористы, по информации источников, собираются ее взорвать с целью дискредитации украинских военнослужащих.