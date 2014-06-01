В Славянске снова слышны взрывы и выстрелы, есть пострадавшие - СМИ
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В Славянске в воскресенье снова были слышны взрывы и выстрелы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В рот мне ноги,только что два снаряда куда-то рядом со мной прилетело, свист все дела, запах похож на горелый толь в воздухе.Дыма не видно
- JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014
Судя по их сообщениям, боевые действия велись по всему фронту в сторону Карачуна и в районе предприятий Славтяжмаш и Строймаш, сообщает Украинская правда.
Стрельба по всему фронту в стороне Карачуна. Стрелковое, что-то по звуку типа минометов пехотных, пулеметы. Плотно.
- JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014
Очевидцы писали также о мощных взрывава и стрельбе из минометов и пулеметов.
"Трасса Славянск-Краматорск (г-н Молочник) выстрелы или взрывы тяжелого возле аэродрома".
Позже стало известно, что в результате перестрелки есть пострадавшие.
В районе Строймаша сегодня. Есть пострадавшие. 1.06.2014 #Славянскpic.twitter.com/UhSsYukxF6
- СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 1 июня 2014
"В районе Строймаш скорая забрала 5 человек. Снаряд упал во дворе жилого дома", - написано в Твиттере Славянская.
снова короткая очередь район Строймаш
- Славянска-Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014
#Славянск появился вертолет Берегите себя, ребята))
- Славянска-Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014
Опубликованы также фотографии Строймаша после обстрела.