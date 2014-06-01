В Славянске снова слышны взрывы и выстрелы, есть пострадавшие - СМИ

19:21, 01 июня 2014
Политика
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Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Фото: @Sloviansk

В Славянске в воскресенье снова были слышны взрывы и выстрелы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по их сообщениям, боевые действия велись по всему фронту в сторону Карачуна и в районе предприятий Славтяжмаш и Строймаш, сообщает Украинская правда.

Очевидцы писали также о мощных  взрывава и стрельбе из минометов и пулеметов.

"Трасса Славянск-Краматорск (г-н Молочник) выстрелы или взрывы тяжелого возле аэродрома".

Позже стало известно, что в результате перестрелки есть пострадавшие.

"В районе Строймаш скорая забрала 5 человек. Снаряд упал во дворе жилого дома", - написано в Твиттере Славянская.

Опубликованы также фотографии Строймаша после обстрела.

Фото: @Sloviansk
Фото: @Sloviansk

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