В Славянске снова слышны взрывы и выстрелы, есть пострадавшие - СМИ

В Славянске в воскресенье снова были слышны взрывы и выстрелы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В рот мне ноги,только что два снаряда куда-то рядом со мной прилетело, свист все дела, запах похож на горелый толь в воздухе.Дыма не видно - JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014

Судя по их сообщениям, боевые действия велись по всему фронту в сторону Карачуна и в районе предприятий Славтяжмаш и Строймаш, сообщает Украинская правда.

Стрельба по всему фронту в стороне Карачуна. Стрелковое, что-то по звуку типа минометов пехотных, пулеметы. Плотно. - JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014

Очевидцы писали также о мощных взрывава и стрельбе из минометов и пулеметов.

"Трасса Славянск-Краматорск (г-н Молочник) выстрелы или взрывы тяжелого возле аэродрома".

Позже стало известно, что в результате перестрелки есть пострадавшие.

"В районе Строймаш скорая забрала 5 человек. Снаряд упал во дворе жилого дома", - написано в Твиттере Славянская.

Опубликованы также фотографии Строймаша после обстрела.