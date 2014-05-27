Террористы планируют отравить Славянск и обвинить силовиков – СМИ

Террористы, захватившие Славянск, планируют взорвать в городе химикаты и обвинить в этом украинскую армию. Такую информацию сообщил на допросе один из боевиков, арестованных во время антитеррористической операции на Донбассе. Об этом рассказал "Обозревателю" источник в руководстве АТО.

Как ранее сообщалось, украинская разведка получила данные о том, что террористы привезли в Славянск несколько ящиков с неизвестным веществом. Доставившие их боевики имели при себе сверхсовременные противогазы и комплекты медицинской химзащиты.

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Сейчас, по данным источника, все боевики получили противогазы и комплекты противохимической защиты. Кроме того, некоторые местные пособники террористов в срочном порядке эвакуируют свои семьи и ближайшее окружение из Славянска.

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Источник сообщает, что на территории "Химпрома" недалеко от магазина "Перекресток" захватчики уже заминировали емкости с серной кислотой, которые будут взорваны во время атаки сил АТО. После этого террористы обратятся к России с просьбой ввести войска и защитить мирное население от украинской армии.