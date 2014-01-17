Украинские вертолетчики в Либерии отметили 10 годовщину своей деятельности в Африке

На торжественном построении командир вертолетного отряда военный летчик 2 класса полковник Александр Венгер поздравил военнослужащих отряда с юбилейной датой и наградил лучших военнослужащих грамотами от командования Сухопутных войск и Главного командного центра ВС Украины.

- В январе 2004 года командир первой ротации украинского контингента полковник Игорь Шендригин совершил первый полет в округе города Робертсфилд. Весь экипаж вертолета Ми -8 выполнил первое свое задание по назначению под эгидой миссии ООН и начал миротворческую деятельность отечественных вертолетчиков в этой стране, - отметил полковник Александр Венгер.

За 10 лет пребывания на этом континенте военнослужащие вертолетного отряда сделали значительный вклад в развитие и демократизацию либерийского народа.

- За это время экипажи Ми-8 провели в небе более 33 000 часов, а экипажи Ми-24 почти 19 000. «Голубые каски» перевезли более 205 000 пассажиров и 6 100 тонн различных грузов, - подытожил полковник Венгер.