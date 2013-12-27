Воины керченского батальона дали клятву морского пехотинца

- Служба в морской пехоте навсегда в моем сердце. Я горжусь тем, что военнослужащие ВМС идут этим непростым, но славным путем, - сообщил адмирал Ильин. - Впереди у морских пехотинцев – овладение новой техникой, полигоны, морские десанты и защита национальных интересов государства.

В этот день к Памятнику морским десантникам пришли заместитель командующего ВМСУ по береговой обороне генерал-майор Игорь Воронченко, представители командования ВМСУ, ветераны морской пехоты ВМСУ, керчане, гости города, представители городской власти, молодежь. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и почтили память героев Керченско-Эльтигенского и Керченско-Феодосийского морских десантов.

- Примечательно, что в городе крупнейших морских десантов времен Великой Отечественной войны есть свой батальон морской пехоты. Мы сохраняем славные традиции, чтим подвиг наших отцов и дедов, - подчеркнул командующий.

А участник Керченско-Феодосийской морской десантной операции Александр Лубенцов напомнил присутствующим о подвиге, который ровно 72 года назад в день начала операции на этих берегах совершили тысячи морских пехотинцев. Ветеран пожелал молодым воинам никогда не знать, что такое война.

Наместник Кизилташский Свято-Стефано-Сурожского мужского монастыря игумен Никон, кстати, бывший офицер украинской морской пехоты, освятил воинов.

Интересно, что по традиции накануне праздника «черные береты» успешно преодолели психологическую полосу препятствий: гремели взрывы, автоматные очереди.

В связи с реформированием, бывший отдельный механизированный батальон береговой обороны получил не только новые штаты, но и новое название – 501 отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины. Впереди – обновление парка боевых машин, изучение элементов морской десантной подготовки и слаживание в новом качестве для выполнения задач по назначению.

Теперь в Украине есть два отдельных батальона морской пехоты. Их высокая мобильность и эффективность, по словам командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирала Юрия Ильина, будет лучше отвечать оборонной доктрине государства и современным задачам и вызовам.