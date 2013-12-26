В соответствии с приказом Министра обороны Украины Павла Лебедева в Кировограде проводятся мероприятия по созданию военного лицея

13:45, 26 декабря 2013
Армия
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Планируется, что специализированное военное учебное заведение, которое дислоцируется на базе бывшего Кировоградского отдельного учебного отряда специальной подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, начнет работу с 1 сентября 2014 года. 

В военном лицее учится 250 воспитанников на двух курсах (10 и 11 классы). В лицее будет работать 50 преподавателей и воспитателей. Персонал будут набирать по конкурсу.

По состоянию на 25 декабря уже утверждена организационно-штатная структура и штат Кировоградского военного лицея, а также его Устав. Разработаны и ожидают утверждения проекты нарукавной эмблемы и нагрудного знака об окончании этого учебного заведения. Уже проведена государственная регистрация лицея в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.

Напомним, что с целью сохранения материальной базы бывших учебных воинских частей, подлежащих сокращению, и для создания мотивации лучшим представителям молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины, Министр обороны Украины Павел Лебедев подписал приказ о создании военных лицеев в городах Николаев, Полтава и Кировоград.

С 1 сентября 2014 года в указанных военных лицеях начнут обучение более 1 600 юношей.

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