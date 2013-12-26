В соответствии с приказом Министра обороны Украины Павла Лебедева в Кировограде проводятся мероприятия по созданию военного лицея
Планируется, что специализированное военное учебное заведение, которое дислоцируется на базе бывшего Кировоградского отдельного учебного отряда специальной подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, начнет работу с 1 сентября 2014 года.
В военном лицее учится 250 воспитанников на двух курсах (10 и 11 классы). В лицее будет работать 50 преподавателей и воспитателей. Персонал будут набирать по конкурсу.
По состоянию на 25 декабря уже утверждена организационно-штатная структура и штат Кировоградского военного лицея, а также его Устав. Разработаны и ожидают утверждения проекты нарукавной эмблемы и нагрудного знака об окончании этого учебного заведения. Уже проведена государственная регистрация лицея в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.
Напомним, что с целью сохранения материальной базы бывших учебных воинских частей, подлежащих сокращению, и для создания мотивации лучшим представителям молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины, Министр обороны Украины Павел Лебедев подписал приказ о создании военных лицеев в городах Николаев, Полтава и Кировоград.
С 1 сентября 2014 года в указанных военных лицеях начнут обучение более 1 600 юношей.