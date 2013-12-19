Делегация Вооруженных сил Эстонской Республики ознакомилась со спецификой подготовки военных специалистов в Академии сухопутных войск

Основной целью визита иностранных военных было проведение предварительных консультаций по вопросам перспективной подготовки военнослужащих общевоенных и инженерных специальностей Эстонской Республики на базе структурных подразделений Академии.

Во время встречи с начальником высшего военного учебного заведения генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком стороны обсудили требования к современным военным профессионалам и перспективы будущего партнерства между эстонским военным ведомством и украинским военным вузом.

- Коллектив нашего учебного заведения постоянно работает над совершенствованием качества образовательного процесса и развитием учебно-материальной базы, внедряет новейшие формы и методы подготовки военных специалистов, - отметил начальник Академии сухопутных войск. - Красноречиво об этом свидетельствуют постоянное сотрудничество с иностранными коллегами и значительное количество совместных мероприятий. Надеюсь, что уже в ближайшее время на учебно-материальной базе Академии пройдут подготовку высококвалифицированные военные специалисты и для Сил обороны Эстонии.

Со структурой, основными задачами и достижениями Академии эстонских военнослужащих ознакомили с помощью интерактивной презентации. Также они осмотрели объекты учебно-материальной базы и социально-бытовой инфраструктуры вуза, в частности, ведущие кафедры и учебно-тренировочные комплексы и т.д.

В ходе своего визита в украинском военно-учебном заведении майор Раул Кютт и капитан Харри Террас посетили Международный центр миротворчества и безопасности Академии. Они приняли участие в брифингах на миротворческую тематику с личным составом учебного центра "Партнерство ради мира" и осмотрели полевую учебно-материальную базу.