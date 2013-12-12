Министр обороны Украины Павел Лебедев: «Вооруженные Силы являются оплотом стабильности и должны быть консолидирующим звеном общества»

Во время встречи глава оборонного ведомства проинформировал курсантов, а также командный и профессорско-преподавательский состав по приоритетности евроинтеграционного курса Украины, достигнутым результатам в этом направлении, а также о перспективах, связанных с внедрением Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года.

Павел Лебедев обратил внимание присутствующих на то, что в своем обращении к украинскому народу 25 ноября этого года Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович подчеркнул, что альтернативы построению общества по европейским стандартам в Украине нет.

- Вооруженные Силы являются оплотом стабильности и должны быть консолидирующим звеном общества, - отметил Министр обороны Украины.

Павел Лебедев подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины на протяжении всех лет независимости привлекаются к проведению совместных учений со многими зарубежными партнерами, а также выполняют задачи в составе национальных контингентов в различных «горячих» точках мира.

- Сегодня 762 представителя Вооруженных Сил Украины принимают участие в 12 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН, НАТО и ЕС, - подчеркнул он.

По словам Министра обороны Украины, в дальнейшем международное военное сотрудничество планируется активизировать.

- Утвержденная Президентом Украины Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года предусматривает расширение участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также расширение спектра деятельности многонациональных военных формирований, - отметил Павел Лебедев.