Фрегат ВМС «Гетман Сагайдачный» в рамках выполнения операции НАТО «Океанский щит» завершил четвёртое патрулирование в Аденском заливе

По этому случаю личный состав, который отличился в патрулировании за уверенные, решительные действия и высокий профессионализм, были награждены грамотами и благодарностями.

В период с 24 ноября по 4 декабря под руководством контр-адмирала Андрея Тарасова персонал национального контингента обеспечивал безопасность судоходства в определенных районах Аденского залива.

28 ноября военные медики на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» провели успешную операцию по удалению острого аппендицита.

30 ноября по поводу завершения срока ротации командования тактической операции 506, корабль посетили руководители тактической группы операции «Океанский щит» во главе с командиром тактической группы 506 командором Хеннинг Амундсен.

В настоящее время корабль находится в порту Салала (Республика Оман). Согласно плану пребывания украинского военного корабля в порту, планируется работа по логистическому обеспечению, в частности, пополнение запасов, обслуживание материальной части корабля и отдых личного состава.