По случаю 22- й годовщины Вооруженных Сил Украины в городах Украины состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами

В этот день 22 года назад Верховная Рада Украины приняла Закон Украины " О Вооруженных Силах Украины " , который ознаменовал начало новейшей истории Украинского войска.

По случаю празднования 22 годовщины Вооруженных Сил Украины Министр обороны Украины Павел Лебедев подписал приказ "О проведении праздничных фейерверков по случаю 22 - й годовщины Вооруженных Сил Украины " .

В соответствии с приказом , 6 декабря в 20.00 в городах - героях Керчь , Одесса , Севастополь , а также в городах Винница , Львов , Житомир , Ровно и Днепропетровск состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.