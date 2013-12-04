Шесть украинских военных получили дипломы инструкторов по подготовке персонала Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго

Кроме того, проводились занятия по правилам применения оружия, кодекса поведения личного состава контингентов, тылового обеспечения лагерей и подразделений ООН, минной безопасности, оказания первой медицинской помощи и правил гигиены.

- Основная цель курса - подготовить в каждом контингенте небольшую группу людей, которые впоследствии смогли уже собственными силами провести занятия для всего личного состава. Наши преподаватели - это практики, которые работают по направлениям и ежедневно накапливают определенный багаж знаний. Мы стараемся в доступной форме донести все, что нам известно о ДР Конго и работе Миссии в этой стране, - рассказывает преподаватель Центра подготовки персонала Миссии полковник Дмитрий Чоп.

Подобный тренинг-курс проводится штабом Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго каждые полгода для всех контингентов. Он является обязательным и для военных наблюдателей.

- Для меня лично было интересно узнать порядок проведения расследований инцидентов и нарушений, встречающихся при выполнении задач, - отмечает помощник командира по правовым вопросам майор юстиции Сергей Шешко. - К сожалению, несмотря на многолетнюю работу Миссии ООН по стабилизации в ДРК , процедура расследований здесь оказалась долговременная и осложнена бюрократическими аспектами. Окончательные решения вообще принимаются на уровне штабов ООН в столице ДРК Конго Киншасе и Нью-Йорке. Кроме того, национальный контингент, проходя службу в Миссии, подпадает под действие украинского законодательства и Стандартных операционных процедур (SOP) Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Это касается и внутренней службы и порядка применения оружия. Например, часовой в случае нападения на пост обязан подать предупредительные команды 3 языках - английском, украинском и местном - суахили.

После завершения тренинга курса слушатели получили специальные сертификаты инструкторов Миссии ООН в ДР Конго.