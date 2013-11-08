Ракетный корвет ВМС Украины «Приднепровье» отрабатывает учебно-боевые задачи в Черном море
Сегодня, 8 ноября, согласно плану боевой подготовки ракетный корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Приднепровье» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Хапова, вышел в море с целью отработки ряда учебно-боевых задач.
В течение суток экипаж корвета будет совершенствовать элементы курсовой задачи по плаванию одиночного корабля, подготовки к ведению боевых действий. Как планируется, в морском полигоне корабль выполнит практические артиллерийские стрельбы по имитируемым воздушным и надводным целям, во взаимодействии с малым морским танкером ВМС Украины «Фастов» отработает передачу грузов на ходу.
Кроме того, на корабле будет проведен комплекс корабельных боевых учений и тренировок, в частности, тренировка вахтенных офицеров в различных ситуациях, подготовка к выполнению боевых упражнений, противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля, поиску и спасению человека за бортом.
По словам временно исполняющего обязанности командира бригады надводных кораблей капитана 3 ранга Максима Емельяненко, в море экипаж ракетного корвета «Приднепровье» получит практические навыки для выполнения задач по назначению.