Делегация Украины приняла участие в заседании Комитета по вопросам политики и партнерства НАТО с Украиной в формате ППА

В состав делегации Украины вошли представители Министерства обороны, Секретариата Кабинета Министров, Службы безопасности, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Целью мероприятия было обсуждение и предварительное одобрение проекта Итогового документа (Оценки) участия Украины в ППА в 2013 году.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с оборонной политикой, оборонным бюджетом, развитием национального сектора безопасности и обороны Украины, участии Украины в операциях и миссиях под руководством НАТО и т.д.

Результатом мероприятия стало принятие проекта Оценки с целью его вынесения на рассмотрение и окончательное одобрение Североатлантическим советом НАТО. Содержание документа также служить основой для подведения итогов работы по имплементации задач Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО в сфере безопасности и обороны.

В рамках визита в Брюссель украинская делегация провела рабочую встречу с директором Управления планирования Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Фрэнком Боландом, во время которой стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года и сотрудничества Украины с Альянсом в сфере оборонного планирования.