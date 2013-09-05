В ходе активации BLAСKSEAFOR корабль управления "Славутич" прошел более 1100 морских миль

- Проведеная августовская активация Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR под командованием украинского флота будет способствовать обеспечению региональной безопасности, - заявил сегодня, 5 сентября, командующий украинских ВМС адмирал Юрий Ильин после успешного возвращения корабля ВМС ВС Украины "Славутич" в порт Севастополь.

Корабельное соединение провело ряд учений и тренировок в море, осуществило визиты в порты Севастополя (Украина), Новороссийск (Россия) и Синопа (Турецкая Республика). Согласно принципу ротации, с августа 2013 года по август 2014 командования Черноморской группой военно-морского сотрудничества осуществляют украинские ВМС.

На родном причале корабль, при активации BLAСKSEAFOR прошел более 1100 морских миль , встречали и приветствовали представители командования флота во главе с командующим ВМС ВС Украины адмиралом Юрием Ильин , Севастопольской городской государственной администрации , городского Совета , председатель Совета ветеранов ВМС Украины контр - адмирал запаса Виктор Носенко , экипажи соседних кораблей.

- Качественное выполнение представителем национального флота обязанностей командира BLAСKSEAFOR , а также кораблем управления "Славутич " поставленных задач подтвердило полную готовность ВМС Украины осуществлять управление международным корабельным соединением , - отметил во время встречи с командой корабля адмирал Юрий Ильин .

Руководитель военного округа добавил , что флот благодаря вниманию и поддержке со стороны руководства государства и военного ведомства способен на должном уровне выполнять свою основную задачу - обеспечивать национальные интересы нашей страны в разных точках Мирового океана , в том числе в составе международных соединений .

- Успешная деятельность флота стала возможной благодаря тому , что в прошлом году флота был выделен достаточный финансовый ресурс для того , чтобы восстановить техническую готовность ряда кораблей , и поэтому сегодня корабли выходят в море и выполняют задачи , - отметил в интервью журналистам командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин .

Поздравляя экипаж корабля во время митинга личного состава , адмирал Юрий Ильин отметил , что поставленные задачи выполнены с честью.

- Двадцать два активация BLAСKSEAFOR , проводившейся под командованием украинского флота , войдет в историю насыщенной программой и реализацией важных инициатив , которые способствуют развитию сотрудничества между странами Черноморского бассейна и обеспечению региональной безопасности , - отметил адмирал Юрий Ильин .

В завершение митинга командующий ВМС во исполнение Указа Президента Украины от 24 августа текущего года о присвоении очередных воинских званий и по поручению Министра обороны Украины вручил погоны " контр - адмирала " начальнику Центра морских операций ВМС ВС Украины Андрею Тарасову , который при активации корабельного с ' единения Черноморской группы военно - морского сотрудничества исполнял обязанности командира BLAСKSEAFOR . Также были вручены государственные награды лучшим офицерам флота.

Справка . BLAСKSEAFOR является военно - морским ( корабельным ) соединением " по вызову " , созданным в соответствии с "Соглашением о создании Черноморской группы военно - морского сотрудничества" , подписанного 2 апреля 2001 в г. Стамбул ( Турция ) .

Основными задачами BLAСKSEAFOR является проведение операций по поиску и спасению , проведение гуманитарных операций , борьба с минной угрозой , осуществления операций по защите окружающей среды , обмен визитами доброй воли и другие задачи , согласованные странами-участницами.