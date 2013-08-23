Во Львовском гарнизоне почтили государственный Флаг

Утром в центре Львова состоялось торжественное чествование государственного символа страны - Государственного Флага Украины. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Богдан Матолыч, представители Академии Сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного, Западного оперативного командования, местные политики, общественные и культурные деятели, представители силовых структур, детские танцевальные и вокальные коллективы.

В 09.55 под звуки Государственного Гимна знаменосная группа почетного караула Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного вынесла Государственный Флаг Украины и под звуки Гимна Украины подняла сине-желтое полотнище на флагштоке напротив областной государственной администрации и областного совета.

В 10.00 вертолетчики 7-го отдельного полка армейской авиации продемонстрировали свое мастерство присутствующим, пронеся над центром Львова государственный символ размером 12 на 24 метра, который был доставлен для этого из АР Крым.

В Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного также состоялись торжества по случаю всенародного праздника. Среди гостей учебного заведения присутствовал заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Василий Бахмачский.

В этом году благодаря содействию председателя Львовской областной государственной администрации Виктора Шемчука в Академии был торжественно поднят Государственный Флаг, который занесен в "Книгу рекордов Украины". Как подчеркнул начальник Академии генерал-лейтенант Павел Ткачук, это самое большое полотнище государственного символа, площадь которого составляет 311 квадратных метров. Он был изготовлен и впервые поднят в Евпатории в 2008 году.

- Праздник Государственного Флага неразрывно связано с Днем Независимости Украины, - подчеркнул генерал-лейтенант Павел Ткачук. - И для нас, защитников Отечества, этот атрибут государственной символики имеет особое значение, ведь воины всегда защищали государство и его флаг. Мы отдаем ему свое уважение и нас переполняет чувство патриотизма!