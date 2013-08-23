Над командованием ВМС подняли Государственный Флаг, подаренный Тернопольской ОГА

Отныне над командованием украинских ВМС развевается Государственный Флаг Украины размером 6 на 9 метров, переданный накануне праздника морякам Тернопольской областной государственной администрацией. Инициатива этого мероприятия принадлежит председателю Тернопольской облгосадминистрации Валентину Хоптяну, а реализовать задуманное удалось при финансовой помощи предпринимателей Тернопольщины.

Тернополяне передали флаги также подшефным кораблям и воинским частям, в частности, экипажам корвета "Тернополь", рейдового буксирного судна "Кременец", противопожарного катера "Борщев", морского водолазного судна "Почаев", а также личному составу берегового ракетного дивизиона.

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин поздравил собравшихся с праздником и отметил, что сегодня Государственный Флаг Украины известный во всех странах мира, и военные моряки имеют к этому непосредственное отношение.

- Наши корабли с честью несут Государственный и военно-морской флаги Украины над водами Мирового океана. Уже много лет национальный флот является активным и полноправным партнером во многих мероприятиях военно-морского сотрудничества, в которых достойно представляет наше государство и ее Флаг в различных регионах мира, - отметил вице-адмирал Юрий Ильин.

Командующий добавил, что в настоящее время корабль управления "Славутич", который во время августовской активации соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR является штабным кораблем, входит в порт Новороссийск, где также продемонстрирует Государственный Флаг Украины.

Во время церемонии согласно приказу командующего ВМС ВС Украины была поощрена группа лучших военнослужащих. Построения личного состава по случаю торжественного поднятия Государственного Флага Украины состоялись также по местам дислокации, на кораблях и в береговых частях флота.

В этот же день заместитель командующего ВМС ВС Украины по воспитательной и социально-психологической работе капитан 1 ранга Андрей Урсол, военный оркестр Центра военно-музыкального искусства и подразделение почетного караула флота совместно с руководством города Севастополя и представителями общественности приняли участие в торжественном митинге и церемонии поднятия Государственного Флага Украины возле здания городской государственной администрации.