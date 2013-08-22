Министр обороны проверяет состояние боевой готовности в Васильковском гарнизоне

Глава оборонного ведомства заслушал командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Юрия Байдака, командиров воинских частей гарнизона по выполнению задач боевой готовности и боевого дежурства.

Во время работы в бригаде тактической авиации Павел Лебедев лично ознакомился с порядком несения боевого дежурства дежурным звеном истребителей.

С целью проверки способности к выполнению поставленных задач, в рамках проведения мероприятий боевой готовности Министр обороны наблюдал за практическими действиями дежурных истребителей МиГ-29, их подготовкой к вылету по команде "ВОЗДУХ".

Бригада была поднята по боевой тревоге, цель - выявление самолета-нарушителя. Двумя экипажами, которые возглавляли летчики 3-го класса подполковник Виктор Меретин и майор Игорь Киселев, этот нарушитель, роль которого выполнял учебно-боевой самолет Л-39, совершил вынужденную посадку. Задачу экипажи выполнили.

- Система внезапных и внеплановых проверок и тревог работает и позволяет выявить, где существуют те моменты, которые можно усовершенствовать в Вооруженных Силах, и держать их в постоянной готовности к выполнению задач по назначению, - отметил Павел Лебедев.

Сегодня нарушители воздушного пространства - в основном гражданские лица, имеющие вертолеты, самолеты и дельтапланы, и в нарушение требований выполняют полеты. Соответственно Вооруженные Силы обнаруживают таких нарушителей и заставляют их приземлиться.

- Экипажи выполнили поставленную боевую задачу. Оценка положительная как летчикам, так и командованию бригады. Вы понимаете, как трудно работать летчику в воздухе - это большие перегрузки, и физические, и моральные. Это показатель его профессионализма. Давайте уважать профессию летчика. И в День Независимости, и ежедневно граждане страны могут быть спокойны - военные летчики ежеминутно готовы стать на защиту воздушного пространства Украины, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

В свою очередь генерал-лейтенант Юрий Байдак отметил, что от получения команды "ВОЗДУХ" до завершения боевой задачи прошло всего 30 минут, что хорошо.

Планируется, что в рамках проверки Васильковского гарнизона Министр обороны Украины также ознакомится с возможностями и порядком использования авиационного тренажерного комплекса в авиационной части. Проверит службу зенитных ракетных войск, ознакомится с порядком расположения ракетчиков в полевых условиях.

Также в рамках этой рабочей поездки спланировано встреча Министра обороны Украины с личным составом воинских частей Васильковского гарнизона.