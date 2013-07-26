Продолжается подготовка к учениям "Боевое содружество - 2013"

Сегодня идет подготовка к участию Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в совместных учениях с боевой стрельбой войск (сил) ВВС (Противовоздушной обороны, Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, Сил воздушной обороны) вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств "Боевое содружество - 2013 ".

Недавно рабочая группа отечественного Воздушных Сил с целью качественной подготовки к проведению общего обучения провела рекогносцировку аэродрома базирования авиационного подразделения Воздушных Сил Украины на военном аэродроме Мариновка вблизи города Волгоград. В состав группы вошли начальник управления подготовки и применения авиации - заместитель начальника авиации Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Черепенько, начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Виктор Гамора и заместитель начальника логистики по тыловому обеспечению - начальник управления тылового обеспечения логистики Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Василий Максименко.

- В ходе рекогносцировки мы ознакомились с местом проведения учений и приняли участие в конференции по вопросам обеспечения участия подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в учениях "Боевое содружество - 2013". Во время рабочего визита обсудили необходимость заключения Технического соглашения с российской стороной и предоставления материально-технической поддержки принимающей стороной. Также обсудили вопрос о порядке проживания, питания, медицинского обслуживания, тылового обеспечения личного состава участников обучения, навигационного обеспечения и охраны и обороны авиационной техники, прохождения таможенного и пограничного контроля, - отметил генерал-майор Виктор Гамора. - Убежден, что участие в мероприятии будет способствовать углублению сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и государствами-участниками Содружества Независимых Государств в области противовоздушной обороны на двусторонней основе, - добавил он.

Кроме вопросов участия Воздушных Сил ВС Украины в совместных мероприятиях на полигоне Ашулук и осуществления пусков управляемых ракет по воздушным целям, также было обсуждено проведение в рамках международного военного сотрудничества ежегодной двусторонней командно-штабной тренировки с органами управления и дежурными силами ПВО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-воздушных сил Российской Федерации, которое запланировано на осень текущего года.