Украинские военные в Косово почтили память погибших соотечественников

Пастырь украинского контингента лейтенант Паевский (иерей Петр) вместе с группой миротворцев отправились в направлении населенного пункта Лепосавичи, что находится на севере Косово. Летом 2007 года возле этого административного центра в результате дорожно-транспортного происшествия преждевременно оборвалась жизнь двух украинских военнослужащих: старшего сержанта Олега Денисюка и младшего сержанта Николая Ткачука. Трагическое событие произошло ночью. Во время возвращения отделения с патруля на горной дороге перевернулась боевая разведывательная дозорная машина (БРДМ) Украинская континента.

Отец Петр отправил службу у мемориальной плиты и окропил ее святой водой, а военнослужащие помянули погибших соотечественников молитвой.

Как отметил священник украинского национального контингента иерей Петр, только очень храбрые и патриотичные люди способны служить стране и стать незамеченными героями во время войны.

– Наши соотечественники верой и правдой служили на благо людей Косово и Украины. Верность и преданность Николая и Олега своему долгу иллюстрируют идеал настоящего солдата Вооруженных Сил Украины, идеал человека с большой буквы, – подчеркнул отец Петр.