"В десантные войска на одно место по контракту сегодня претендуют десять девушек" - Министр обороны Украины Павел Лебедев

Для ее потребностей закупается новое вооружение, а солдаты будут освобождены от несвойственных им функций. Об ожидаемых изменениях в Вооруженных Силах Украины в интервью рассказал министр обороны Украины Павел Валентинович Лебедев.

- Сократится ли численность Вооруженных Сил Украины после перевода армии на контракт? Какова, по вашему мнению, оптимальная численность нашей армии?

- Согласно программе реформирования, оптимальное количество военнослужащих определено в 122 тыс. военнослужащих. За первое полугодие 2013 была усовершенствована сама система привлечения молодежи на военную службу по контракту. С начала года рост общей численности военнослужащих по контракту составляет более 2300 человек. Я считаю эти цифры показательны. Сегодня на флот и в десант принимают только по контракту, а конкурс среди девушек в десант составляет 10 претенденток на место! И дело уже не только в высоких выплатах военным.

- Будет нам по карману новая армия? Сколько денег заложено в бюджете на ее содержание? Ведь известно, что до сих пор военные бюджеты в Украине были достаточны только для выживания армии. Где найти ресурс для ее развития?

- Финансирование армии и проведения реформ следует рассматривать системно, в комплексе. В Государственном бюджете Украины на 2013 год расходы для Министерства обороны увеличены по сравнению с фактом 2012 года на 1,3 млрд. грн. и составляют 15,3 млрд. грн, или 0,97% ВВП.

Этот ресурс запланировано распределить следующим образом:

12,8 млрд. грн. - на содержание Вооруженных Сил Украины (83,2%); 0,9 млрд. грн. - На подготовку Вооруженных Сил Украины (6,4%); 1,6 млрд. грн. - На развитие вооружения и военной техники (10,4%).

Для финансирования реформ в соответствии с Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года определен необходимый финансовый ресурс - 127,6 млрд. грн.

Большой бюджет - простые решения: выбрось старое и купи новое. Это мечта каждого министра. Но в реальности мы всегда работаем с ограниченными ресурсами, и на первый план выходит их эффективное использование. Армии сегодня нужны эффективные управленцы, способные четко расставлять приоритеты и принимать действенные решения.

- Какие новые виды вооружения и военной техники планируется закупить в ближайшее время для Вооруженных Сил Украины?

- Финансовый ресурс бюджетной программы на вооружение в 2013 году определен в размере 919 032,80 тыс. грн.

В этом году будет принято на вооружение 12 новых образцов - от новых противогазов, снарядов и парашютов к новым электронных бортовых систем, радаров и учебно-тренировочных комплексов. Также в состав Вооруженных Сил Украины в 2013 году поставлено 2 радиолокационные станции "Малахит", выполнялись работы по строительству ракетного крейсера № 2011 и головного корабля класса "корвет". Начато внедрение автоматизированной системы GPS-мониторинга транспортных средств Вооруженных Сил Украины.

Всего Минобороны является государственным заказчиком 10 целевых программ и соисполнителем 3 программ.

Также продолжается реализация общегосударственной программы по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Комиссии Минобороны продолжают прием двух финальных этапов государственных испытаний этого самолета, а также модернизированного самолета Л-39.

Завершены испытания автоматизированного комплекса радиопомех радиосвязи "Мандат - Б1Е".

Кроме того, до конца 2013 года запланировано поставки 9 единиц танков БМ "Булат" и 3 единиц двухосных грузовых автомобилей КрАЗ (г. Житомир) на сумму 9,12 млн. грн.

Но кроме закупки новинок вооружения значительное внимание уделяется организации своевременного восстановления боеспособности вооружения и военной техники. И в этом есть экономический и военное значение. Постоянное обучение и переход на контракт позволили избежать текучести кадров и повысить уровень профессионализма военных специалистов. Например, экономия средств при ремонте специалистами, а не солдатами срочной службы, на восстановлении одного БТР-80 составляет около 500 тыс. грн. С начала 2013 в Вооруженных Силах Украины восстановлено 2632 единицы вооружения и военной техники.

- Как насчет жилья для военнослужащих? Как вы планируете решать эту проблему, ведь в этом году финансирование строительства в бюджете просто минимальное? В состоянии армия сегодня гарантировать социальную защиту военнослужащим?

- В бюджете на 2013 год Министерству обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей предусмотрены расходы только за счет специального фонда в сумме 12 млн. грн. Этого, очевидно, недостаточно. Поэтому Министерство начало поиск дополнительных источников финансирования.

22 мая на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление, регулирующее порядок отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащих реализации, а также земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины.

Это позволит уже в 2014 году лишить Вооруженные Силы необходимости содержать значительное количество высвобожденных военных городков, а средства от их реализации направить на мероприятия по реформированию Вооруженных Сил, строительство жилья для военнослужащих.

Также рассматриваются варианты строительства жилья для военнослужащих на землях Минобороны за счет привлечения внебюджетных средств.

В этом году уже сдано 72-квартирный дом для семей военнослужащих в Херсонском гарнизоне. На очереди - дом в Житомире на 80 квартир. До конца года также планируется реконструировать жилищно-казарменный фонд и ввести в эксплуатацию 24-квартирный дом в Белгород-Днестровском, 22-квартирный дом в Николаеве, 14-квартирный дом в Котовске. Также запланировано строительство жилья в Одессе - 142-квартирный дом по ул. Щорса.

В июне запланировано погашение кредиторской задолженности в сумме 5,62 млн. грн. для завершения ремонтных работ и введение в эксплуатацию 4 казарм на 375 койко-мест во Львове, Киеве, Староконстантинове (Хмельницкая обл.) и пгт. Озерное (Житомирская обл.). Также выделено 100 млн. грн. для работ по переоборудованию домов под казармы улучшенной планировки на 920 койко-мест.

Я направил обращение к Президенту Украины - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о выделении дополнительного ресурса на строительство жилья для военнослужащих в сумме 300 млн. грн. Это позволит построить 1518 квартир общей площадью 100,5 тыс. квадратных метров. Сейчас этот вопрос прорабатывается Министерством финансов Украины.

- Украина - внеблоковое государство, но активно сотрудничает с региональными объединениями. Расскажите о перспективах миротворческих миссий с участием украинских военнослужащих.

- В текущем году проведено 161 мероприятие международного военного сотрудничества, из них 57 - в Украине. Прошла очередная ротация украинского национального контингента в Косово, произведена замена вертолетной и автомобильной техники Миссии ООН в Либерии, вертолетной техники Миссии ООН в ДР Конго.

Представители Вооруженных Сил Украины были участниками международных учений "GEO MRE" (Германия), командно-штабных учений "LOGEX-2013" (Босния и Герцеговина), международных военно-морских учений "AMAN-13" (г. Карачи, Исламская Республика Пакистан) . Также наши летчики на Ил-76 принимали участие в операции "Северный сокол - 2013" (Королевство Дания).

Мы и в дальнейшем расширять наше присутствие в миротворческих миссиях ООН, равно как и развивать сотрудничество с НАТО.

Интервью Министра обороны Украины Павла Лебедева информационному агентству "Укринформ" (3 июня 2013)

Андрей Шульга, КИЕВ.