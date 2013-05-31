Министерство обороны Украины приняло шефство над Львовской областью

Во время посещения Львовской области представитель оборонного ведомства вместе с начальником гарнизона - начальником Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком принял участие в заседании Коллегии облгосадминистрации. Мероприятие состоялось под председательством главы облгосадминистрации Виктора Шемчука в присутствии руководства областного совета, председателей райгосадминистраций, районных советов, городских голов городов областного значения, руководителей структурных подразделений ОГА, территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти, представители СМИ.

- Хочу отметить, что моя работа на Коллегии происходит по поручению Министра обороны Украины и в пределах введения Кабинетом Министров Украины практики шефства министерств над областями, - отметил Владимир Можаровский.

За украинским оборонным ведомством согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины закреплены Львовскую область.

По словам Владимира Можаровского, работа в этом направлении очень важна для Минобороны, Вооруженных Сил Украины и военнослужащих.

Ведь, как известно, на Львовщине расположено значительное количество воинских частей и учреждений, и проживает немалое количество военнослужащих и военных пенсионеров.

- Планируя и проводя мероприятия дальнейшей оптимизации украинского войска, очень важно сотрудничать с органами государственной власти и местного самоуправления, тем самым достигая высокой эффективности от их проведения. Я убежден, что успех наших реформ в значительной степени будет зависеть и от комплексного решения вопросов на местах. Сегодня мы начали такое взаимодействие и обозначили следующие этапы взаимовыгодной работы, - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский.

После завершения Коллегии ее председатель и представители Министерства обороны Украины приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Европы в Львовской области.