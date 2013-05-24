Экипажи украинских Ми-24 дежурят в режиме постоянной готовности в Конго

Миротворцы отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Демократической Республике Конго следят за политикой безопасности ситуацией на востоке страны. На аэродроме города Гома два экипажа ударных вертолетов Ми-24 постоянно дежурят в режиме постоянной готовности к вылету. Сорокапятиминутную готовность боевых вертолетов к выполнению задач Миссии ООН обеспечивают специалисты инженерно-авиационной службы украинского миротворческого контингента. Именно они просыпаются затемно, чтобы привести боевые машины в готовность "номер один".

Как отметил начальник группы инженерно-авиационной службы капитан Андрей Ананко, подготовка вертолетов к выполнению полетных заданий - дело нелегкое, здесь нет мелочей:

- Работа включает ежедневную проверку всех систем и приборов авиационной техники, оценку ее технического состояния и заправку вертолетов согласно продолжительности запланированного полета, - сообщил офицер.

В течение шести месяцев пребывания украинских миротворцев в центральноафриканской стране вертолеты привлекались к задачам по ведению воздушной разведки, патрулирования территорий, облета новых площадок, сопровождения вертолетов авиации Миссии ООН и поддержки действий наземных войск с привлечением передовых авианаводчиков. Стоит отметить, что при этом отечественные Ми-24 ни разу не применяли оружие.

В течение выполнения заданий отдельным вертолетным отрядом Миссии ООН в ДР Конго экипажи второй ротации осуществили около двух сотен полетов и провели в африканском небе более четырех сотен часов.