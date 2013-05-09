Янукович: Украина способна защитить себя от региональных угроз, экстремизма и радикализма

- В этот знаменательный день - День Победы - мы вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь за мир, спокойствие и процветание нашего Отечества. Миллионы наших соотечественников - воины и мирные жители, родители и дети - пожертвовали собой ради нас, нашего настоящего и будущего, - подчеркнул Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович, поздравляя ветеранов с праздником.

Во время выступления Глава государства отметил, что сегодня, модернизируя и укрепляя боеспособность Вооруженных Сил Украины, военная сила рассматривается только как средство обороны.

- Благодаря взвешенной внешней политике и современной армии, Украина способна защитить себя от региональных угроз, экстремизма и радикализма, обеспечить международную поддержку своей целостности и суверенитета, - подчеркнул Виктор Янукович.

Президент Украины поблагодарил ветеранов за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

- Благодаря подвигу наших ветеранов три поколения украинцев живут под мирным небом, - отметил Глава государства.

Звезды отечественной и зарубежной эстрады, творческие коллективы подарили присутствующим праздничное настроение.