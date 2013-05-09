Крым отмечает День Победы

Торжественное шествие от сквера Победы к могиле Неизвестного солдата по улицам города возглавил БТР-80 со Знаменем Победы, за ним медленно двигались открытые автомобили с ветеранами, шли первые лица автономии и жители Симферополя. Десятки тысяч жителей Симферополя выстроились живым коридором, поздравляя ветеранов.

У могилы Неизвестного солдата присутствующие минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. После исполнения Государственного гимна Украины и гимна Автономной Республики Крым торжественным маршем прошли подразделения войск Симферопольского гарнизона.

По окончании официальной церемонии ветераны и жители города ели солдатскую кашу, сваренную в полевых кухнях. Повсюду в Гагаринском парке слышны песни военных лет. К могиле Неизвестного солдата несут цветы жители Симферополя, отдавая должное бессмертному подвигу солдата Великой Победы.

Традиционно активное участие в организации и проведении общереспубликанских мероприятий по празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимают военные моряки. Боевая техника, парадные расчеты и оркестр войск береговой обороны обеспечивают праздничное настроение ветеранов, а полевые кухни кормят жителей Крыма настоящей солдатской кашей. Торжественные мероприятия проходят во всех гарнизонах Автономии.

Поздравляя ветеранов с Днем Победы заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по береговой обороне полковник Игорь Воронченко отметил: "В священный День Победы мы еще раз мыслями возвращаемся в май 1945, чтобы с глубоким уважением вспомнить тех, кто защищал наше светлое будущее, освобождал нашу землю от фашистских захватчиков. Для нас - потомков солдат Великой Победы, высшим законом бытия является верность их священному делу. Все наши достижения и достояния, наш ратный труд, наша ежедневная боевая работа - это дань памяти предкам. Тем, кто ценой невероятных усилий завоевал нашу свободу и независимость, нашу победу. Помня о неоплатном долгу перед ветеранами-фронтовиками, работниками тыла времен Великой Отечественной войны, я горд тем, что мы - воины войск береговой обороны, делаем все от нас зависящее для героев, ныне живущих и сохраняем память о тех, кого уже нет с нами ".