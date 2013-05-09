В Киеве начались торжества по случаю 68-й годовщины Победы

В Киеве празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов началось в 9.00 на Майдане Независимости с церемонии поднятия Государственного Флага Украины при участии Министра обороны Украины Павла Лебедева, роты почетного караула Отдельного полка Президента Украины и военного оркестра.

После этого по Крещатику в праздничной колонне прошли военные оркестры, рота барабанщиков Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". По главной улице столицы Украины прошло военно-историческое шествие МОО "Киевский клуб" Красная звезда ". В частности, прошли легендарная военная техника, а также одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны и воинов союзных войск пехотинцы.

Праздничные и торжественные мероприятия запланированы в столице в течение всего дня - 9 мая. Активное участие в них принимают военнослужащие Вооруженных Сил Украины.