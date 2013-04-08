В Крыму испытывают модернизированный украинский вертолет Ми-8МСБ

Сами полеты проходят на аэродроме Кировское, неподалеку от Феодосии. В конце прошлой недели гостеприимство украинских летчиков-испытателей оценили тележурналисты ведущих отечественных телеканалов.

Директор Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины заслуженный летчик-испытатель СССР Герой Украины Юрий Тишков лично участвует в полетах. Он поделился своими впечатлениями с масс-медиа:

– Обледенение для авиационной техники – очень опасное явление. Наступает при +5 градусах, в зависимости от влажности. Наша задача – проверить машину на прочность в условиях обледенения.

Он отметил, что полностью доволен работой новых двигателей.

– Особенности двигателя в том, что он сохраняет свою мощность подвода к редуктору постоянно при падении давления, с подъемом на высоту и при повышении температуры, – сообщил Юрий Тишков.

Масс-медийщики смогли пообщаться и с другими членами экипажа вертолета, а также испытательной бригады.

Справка. Новые качества вертолета – огромная мощность новых отечественных двигателей, их исключительная экономичность (на 20 процентов), значительно расширены границы применения. По прошлогодним результатам вертолет может работать от -30 до +50 градусов Цельсия, подниматься на высоту до 8200 метров, максимальный взлетный вес составляет 12 тонн. Сейчас испытатели продолжают расширять эти границы.

Напомним, что Ми-8МСБ является модификацией всемирно известного советского вертолета Ми-8Т. Работы по модификации выполнены акционерным обществом «Мотор Сич» во главе с Генеральным конструктором по созданию и модернизации вертолетной техники Вячеславом Богуслаевым. Цикл испытаний продолжается с 2011 года. В планах оборонного ведомства после проведения соответствующих государственных испытаний принять обновленный вертолет на вооружение. А создание отдельной вертолетностроительной отрасли является одним из приоритетных направлений развития отечественной промышленности.