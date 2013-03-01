В Крыму 120 воинов пополнили ряды морских пехотинцев

Срочники, молодые контрактники и офицеры Харьковcкой, Ивано-Франковской, Луганской области и Крыма прошли испытания на горящей огнем «полосе препятствий». За драйвом и храбросью "черных беретов" с восторгом наблюдали ученики двух феодосийских школ и сироты из местного детского дома вместе со своим воспитателем - руководителем методического объединения преподавателей предмета "Защита Отечества" Александром Плоткиным.

- Школьники - всегда желанные гости в морской пехоте. С каждым годом мы усиливаем нагрузку при прохождении "полосы морского пехотинца". Я сам прошел этот ритуал в 2007 году, - вспомнил командир "черных беретов" Дмитрий Делятицкий. - С тех пор многое изменилось, а в этом году мы ввели в действие психологическую полосу препятствий.

- Этот ритуал объединил наш коллектив. Когда на тебе каска, автомат, бронежилет - не просто преодолеть противотанковые рвы, именно взаимовыручка помогает преодолеть многометровые стены, перенести лодку, которая, кстати, имеет очень большой вес и пройти загазованные палатки, - поделился впечатлениями матрос Олег Старнийчук. - Советую старшеклассникам попасть служить в подразделения морской пехоты. Недаром во всем мире именно морской пехотинец является символом универсального "солдата", - улыбнулся военнослужащий.

Во время ритуала бойцы пообещали в совершенстве овладеть и всегда иметь готовое к бою оружие и военную технику, никогда не подводить и не бросать в беде своих товарищей, быть образцом для других и верным всегда воинскому долгу. С этого времени воины по праву будут носить черный берет и считаться настоящими профессионалами.