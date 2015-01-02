Возле села Чермалык позиции украинских военных обстреливал снайпер

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли Чермалык, дважды Чернухино и новый терминал аэропорта Донецк. Под Чермаликом по военным течение часа вел огонь снайпер. Он обстреливал позиции АТО с крупнокалибернои винтовки, находясь в жилом доме на окраине Таврического.

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Минометный огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Новогригорьевка, Майорск и дважды - Дебальцево . Под обстрелы артиллерийских систем противника попали населенные пункты Троицкое, Крымское и Гнутово. Последнее было обстреляно еще и из реактивной системы залпового огня "Град".