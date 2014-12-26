Харьковский бронетанковый начал устанавливать на танки системы динамической защиты нового типа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящий в государственный концерн «Укроборонпром», продолжает ремонт танков Т-64Б1 для украинской армии. Корпуса и башни бронемашин оснастили навесной динамической защитой типа «Контакт», которая защищает от многих мощных противотанковых средств", - сказал Андрей Лысенко.