Харьковский бронетанковый начал устанавливать на танки системы динамической защиты нового типа
15:26, 26 декабря 2014Армия
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Харьковский бронетанковый завод начал устанавливать на бронетехнику системы динамической защиты типа "Контакт".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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"Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящий в государственный концерн «Укроборонпром», продолжает ремонт танков Т-64Б1 для украинской армии. Корпуса и башни бронемашин оснастили навесной динамической защитой типа «Контакт», которая защищает от многих мощных противотанковых средств", - сказал Андрей Лысенко.
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