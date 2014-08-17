СБУ задержала подозреваемых в организации взрыва на Харьковском бронетанковом заводе

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила террористическую группу, которую координировали спецслужбы Российской Федерации.

Об этом Президенту Петру Порошенко доложил председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, сообщает официальное представительство президента

По его информации, СБУ задержала шестерых участников террористической группы, подозреваемых в осуществлении взрыва в ночь на 3 августа на территории Харьковского бронетанкового завода. Задержание произошло при попытке осуществить разрушение одного из админзданий на базе отдыха, где временно проживают сотрудники милиции на территории Днепропетровской области.

У задержанных изъято большое количество оружия, в том числе автоматы и гранатометы, а также взрывчатку и накопитель с видеофайлами совершенных преступлений, которые в качестве отчетов передавались российским спецслужбам.

Читайте такжеХарьковский Бронетанковый завод обстреляли из огнемета – военная прокуратура В ходе проведенных следственных действий установлено, что члены группы, которые имели связи с сотрудниками ФСБ России, разрабатывали планы террористических атак на стратегически важные объекты Харьковской области, а также осуществляли вербовку новых членов бандитской группировки.

По фактам противоправной деятельности СБУ начала досудебное расследование.