Львовские волонтеры привезли военным гаджеты, которые облегчат управления огнем артиллерии

- В этот раз мы привезли военным определенным образом “прокачанные” электронные гаджеты, способные существенно облегчить управление огнем артиллерии, - рассказал Валерий. - Подобные устройства успешно прошли испытания в боях с террористами и российскими наемниками. Поэтому теперь пришла очередь познакомиться с ними и тем военнослужащим, которые усиленно готовятся в тылу к выполнению дальнейших задач по назначению, - рассказал он.

Командир части отметил, что эти электронные устройства выведут работу военных на высший уровень.

- Современные устройства призваны облегчить и улучшить жизнь людей. В нашем случае - эти гаджеты помогут более точно и эффективно готовить данные полетного задания. А самое главное - они формируют его в разы быстрее. Это очень важно и во время учебы, и, конечно, в боевых условиях, - подчеркнул офицер и от имени артиллеристов-реактивников поблагодарил неравнодушных украинцев за оказанную благотворительную помощь.