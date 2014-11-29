Специалисты изучают сбитый над позициями сил АТО российский беспилотник

По информации пресс-центра АТО, сбитый украинскими зенитчиками в районе города Счастье беспилотный летательный аппарат, который проводил воздушную разведку, доставлен в базовый лагерь для детального изучения. При попытке пролета над позициями подразделений АТО украинские воины 28 ноября метким выстрелом из зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожили воздушную разведку террористов - беспилотный летательный аппарат.

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Беспилотный летательный аппарат передан специалистам для технического и информационного анализа. Карты памяти и другие носители информации переданы разведке.

Предварительно летательный аппарат идентифицирован, как БПЛА типа «Гранат» российского производства.