Он пообщался с пациентами, открыто проигнорировав меры предосторожности.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко решил доказать, что он жив и действительно ездит по стране. Для этого он снял защитную маску в палате с "коронавирусными" пациентами.

Соответствующее видео опубликовали белорусские СМИ в субботу. Лукашенко приехал в больницу города Орша, где пошел по палатам с COVID-больными. С пациентками Лукашенко общался на "ты", те в ответ хвалили медиков.

Перед уходом из палаты одна из пациенток сказала: "Хоть мы Вас увидели, настоящего".

"Вот, живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", - заявил Лукашенко и снял респиратор. В то же время окружавшие его врачи продолжали находиться в защитных костюмах.

В другой палате Лукашенко также демонстративно опустил маску.

Как известно, в начале пандемии белорусский диктатор неоднократно подвергал сомнению опасность коронавируса. В стране не вводили карантин, долгое время проблему с заболеваемостью широко не освещали.

После Лукашенко неожиданно заявил, что "перенес коронавирус на ногах".

Недавно во время общения с медиками он вовсе сказал, что коронавирус может быть "лекарством" от онкологических заболеваний.

Автор: Виолетта Орлова