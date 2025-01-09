Пока неясно, будет ли указ исполняться и как именно.

Мэр небольшого города на юге Италии выпустил необычное заявление о том, что "болеть запрещено".

Как пишет CNN, в указе мэра Антонио Торкья говорится, что жителям Белькастро в южном регионе Калабрия "приказано избегать заражения любыми болезнями, требующими медицинской помощи, особенно экстренной".

Торкья заявил местному телевидению, что, хотя "мы воспринимаем (указ) с долей иронии", он призван подчеркнуть недостаточный доступ города к здравоохранению.

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Отмечается, что в Белькастро, городе с населением около 1300 человек, половина из которых - пожилые люди, есть медицинский центр, который часто закрыт, а дежурные врачи недоступны по выходным, праздникам или после работы, сказал мэр.

"Закрытие близлежащих медицинских центров и тот факт, что ближайший пункт неотложной помощи находится примерно в 45 километрах в городе Катандзаро, заставили мэра поверить в необходимость принять срочные и неотлагательные меры предосторожности", - сказал мэр, додавив:

"Это не просто провокация, указ - это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации".

В своем указе Торкья попросил людей "не совершать действий, которые могут быть вредными, и избегать бытовых несчастных случаев", а также "не выходить из дома слишком часто, не путешествовать и не заниматься спортом и большую часть времени отдыхать".

По мнению журналистов, пока неясно, будет ли указ исполняться и как именно.

Мэр отметил, что приказ направлен на то, чтобы спровоцировать региональные власти и должностных лиц здравоохранения заняться решением этих проблем. По его словам, указ будет действовать до тех пор, пока городской центр общественного здравоохранения не начнет работать регулярно.

"Приезжайте и поживите неделю в нашей маленькой деревне и постарайтесь чувствовать себя в безопасности, зная, что в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения единственная надежда - вовремя добраться до Катандзаро. Попробуйте и скажите, приемлема ли для вас такая ситуация", - сказал он.

Отмечается, что малонаселенный регион Калабрия является одним из самых бедных в Италии и подвержен опустыниванию и утечке мозгов, при этом многие молодые люди переезжают из сельских общин в города.

Более 75% городов Калабрии - примерно 320 - в настоящее время насчитывают менее 5000 жителей в 2021 году, что вызывает опасения, что некоторые общины могут полностью вымереть без восстановления. Некоторые города даже начали предлагать людям плату за проживание в них, чтобы остановить сокращение численности населения.

Мэр Белькастро знает, что многие города сталкиваются с аналогичными проблемами доступа к здравоохранению. Торкья заявил:

"Я капля в море. В провинции Катандзаро 80 ​​муниципалитетов, и я считаю, что большинство из них страдают от тех же проблем".

Интерестные новости о городах

Около 90 лет назад крошечная деревня Бельчите, недалеко от Сарагосы, на северо-западе Испании, была потрясающим примером древней истории, с поселениями, расположенными там еще в 75 году нашей эры.

Однако с началом гражданской войны в 1936 году она теперь является свидетельством разрушительных последствий войны и живым музеем этого тревожного времени в истории Испании.

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