Мэр небольшого города на юге Италии выпустил необычное заявление о том, что "болеть запрещено".
Как пишет CNN, в указе мэра Антонио Торкья говорится, что жителям Белькастро в южном регионе Калабрия "приказано избегать заражения любыми болезнями, требующими медицинской помощи, особенно экстренной".
Торкья заявил местному телевидению, что, хотя "мы воспринимаем (указ) с долей иронии", он призван подчеркнуть недостаточный доступ города к здравоохранению.
Отмечается, что в Белькастро, городе с населением около 1300 человек, половина из которых - пожилые люди, есть медицинский центр, который часто закрыт, а дежурные врачи недоступны по выходным, праздникам или после работы, сказал мэр.
"Закрытие близлежащих медицинских центров и тот факт, что ближайший пункт неотложной помощи находится примерно в 45 километрах в городе Катандзаро, заставили мэра поверить в необходимость принять срочные и неотлагательные меры предосторожности", - сказал мэр, додавив:
"Это не просто провокация, указ - это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации".
В своем указе Торкья попросил людей "не совершать действий, которые могут быть вредными, и избегать бытовых несчастных случаев", а также "не выходить из дома слишком часто, не путешествовать и не заниматься спортом и большую часть времени отдыхать".
По мнению журналистов, пока неясно, будет ли указ исполняться и как именно.
Мэр отметил, что приказ направлен на то, чтобы спровоцировать региональные власти и должностных лиц здравоохранения заняться решением этих проблем. По его словам, указ будет действовать до тех пор, пока городской центр общественного здравоохранения не начнет работать регулярно.
"Приезжайте и поживите неделю в нашей маленькой деревне и постарайтесь чувствовать себя в безопасности, зная, что в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения единственная надежда - вовремя добраться до Катандзаро. Попробуйте и скажите, приемлема ли для вас такая ситуация", - сказал он.
Отмечается, что малонаселенный регион Калабрия является одним из самых бедных в Италии и подвержен опустыниванию и утечке мозгов, при этом многие молодые люди переезжают из сельских общин в города.
Более 75% городов Калабрии - примерно 320 - в настоящее время насчитывают менее 5000 жителей в 2021 году, что вызывает опасения, что некоторые общины могут полностью вымереть без восстановления. Некоторые города даже начали предлагать людям плату за проживание в них, чтобы остановить сокращение численности населения.
Мэр Белькастро знает, что многие города сталкиваются с аналогичными проблемами доступа к здравоохранению. Торкья заявил:
"Я капля в море. В провинции Катандзаро 80 муниципалитетов, и я считаю, что большинство из них страдают от тех же проблем".
Интерестные новости о городах
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Однако с началом гражданской войны в 1936 году она теперь является свидетельством разрушительных последствий войны и живым музеем этого тревожного времени в истории Испании.