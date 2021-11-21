Также вчера состоялись подобные акции протеста в Милане и Турине, не обошлось без стычек с полицейскими.

В Риме около 4 тыс. человек протестовали против введения "зеленых паспортов" для посещения общественных мест.

Протестующие выкрикивая лозунги "Cвобода!" и "Нет "зеленым паспортам"!", почти все демонстранты были без масок, сообщает ANSA.

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Акция закончилась концертом итальянского певца Джузеппе Повиа, присоединившегося к акции протеста.

"Зеленые паспорта":

В Италии с 15 октября для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить "зеленый паспорт". В целом нововведение коснулось около 23 миллионов человек.

Учреждениям и предприятиям, которые не обеспечат соблюдение правила, грозит штраф на сумму до 1000 евро. Работникам, которые появятся на работе без "зеленого паспорта", грозят еще большие штрафы - от 600 до 1500 евро.

До 15 октября в Италии уже действовало правило предъявлять COVID-паспорты для посетителей ресторанов, кинотеатров и стадионов, а также в междугородних поездах, автобусах и на внутренних авиарейсах. В школах и медучреждениях также требовали "зеленые паспорта".

Акции протеста против антиковидных ограничений проходят в Италии регулярно.

Автор: Виктория Токарева