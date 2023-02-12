Поиски выживших все еще продолжаются. Кроме того, почти 900 тыс. людей срочно нуждаются в горячей еде в Турции и Сирии.

В Турции количество погибших в результате разрушительных землетрясений достигло 24 617 человек.

Такие данные привело издание Анадолу со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджа. В Сирии в результате землетрясения погибли более 4500 человек, сообщает "Аль-Джазира".

По данным издания, в ООН заявили, что до 5,3 млн человек в Сирии могут остаться без крова после землетрясений, в то время как почти 900 тыс. людей срочно нуждаются в горячей еде в Турции и Сирии.

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Спасательные работы в обеих странах продолжаются. Из Турции время от времени поступают сообщения о спасении из-зпод завалов живых людей спустя 150 часов. Спасатели называют это настоящим чудом.

Как отмечает Reuters, выживших в развалинах зданий в Турции и Сирии становится все меньше. Напомним, по словам эспекртов, лишь 6% жертв землетрясений, которых не удалось спасти в течение пяти дней, выживают, тогда как через 24 часа после землетрясений можно спасти 74%. А морозные ночи, вероятно, значительно уменьшат ожидаемую продолжительность выживания.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

По состоянию на 7 февраля было известно о 4 украинцах, пострадавших в результате землетрясения в Турции. 9 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что под завалами зданий в Турции могут находиться пятеро украинцев.

Вчера турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил провинцию Адыяман, где признал, что реакция власти была не такой быстрой, как могла быть. "Хотя сейчас у нас самая большая поисково-спасательная команда в мире, реальность заключается в том, что поисковые работы идут не так быстро, как нам хотелось бы", - отметил он.

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