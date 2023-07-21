Он сказал, что у Путина есть "определенные ожидания".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может вернуться к зерновой сделке, если страны Запада "примут меры".

Как сообщает турецкая телекомпания Haberturk, он надеется в ближайшее время обсудить это с Путиным, либо с помощью телефонной дипломатии, либо во время его визита в Турцию. "У России также есть определенные ожидания. Если они будут преодолены, то Россия выступает за активное функционирование этого зернового коридора", - заявил он.

Он отметил, что прекращение зерновой инициативы повлечет за собой рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции.

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"Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого. Я думаю, что мы подробно обсудим этот вопрос с г-ном Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран. Западные страны также должны принять меры по этому вопросу", - добавил он.

Россия вышла из зерновой сделки

В конце июля 2022 года Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Его каждый раз продлевали, однако спустя год в Москве заявили, что выходят из зерновой сделки.

Россия требовала подключить Россельхозбанк к межбанковской системе SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания в РФ, отменить ограничения на страхование и перестрахование судов с российским зерном, а также снято запрет на доступ таким судам в порты.

Также Москва требует восстановить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

После выхода из сделки Россия начала активно бить по южным областям Украины, нанося удары по портовой инфраструктуре. Также они заявили, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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