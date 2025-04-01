По словам Лаврова, России не нужны пустые обещания.

Россия сделала конкретные предложения по реализации черноморской инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

"Мы поддержали... готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал он.

Лавров отметил, что такие предложения нужны, чтобы не повторить "печальный опыт" начальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Также российский министр подчеркнул, что его стране не нужны пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы. По словам Лаврова, США изучают предложения РФ по черноморской инициативе и "обещали отреагировать в ближайшее время".

Соглашение по Черному морю - что известно

Ранее обозреватель Bloomberg раскрыл опасность соглашения по Черному морю. По его словам, Кремль рассматривает соглашение об обеспечении безопасного судоходства в Черном море как способ преодолеть режим санкций, который препятствует росту его экономики и доходов. Также обозреватель назвал несколько причин, по которым Трампу лучше отступить.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Он заверил, что Украина не позволит этому произойти.

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