Выдвинутые Путиным условия уничтожают большую часть рычагов влияния Трампа.

Когда речь идет о соглашении с Россией по Черному морю, Дональду Трампу стоит последовать своему же совету из книги "Искусство сделки" - "Знайте, когда нужно выйти из-за стола", пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Кремль рассматривает соглашение об обеспечении безопасного судоходства в Черном море как способ преодолеть режим международных санкций, который препятствует росту его экономики и доходов. Вторая цель — расколоть западный альянс, объединившийся против него", - отмечается в статье.

При этом Путин знает, что Украине будет чрезвычайно трудно согласиться на его условия, и что отказ сделает вероятным то, что США в наказание снова приостановят поставки оружия и обмен разведывательной информацией. Это позволит России добиться новых успехов на поле боя.

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В то же время Трамп нуждается в сотрудничестве Европы для выполнения ряда условий, в частности, для восстановления доступа российских банков к международной системе SWIFT, которая базируется в Брюсселе. И теперь администрации США нужно решить, принять ли условия России и вступить в схватку с Европой, или отвергнуть их и попытаться оказать давление на Путина способами, которые она до сих пор не хотела использовать.

Как отмечает обозреватель, есть несколько причин, по которым Трампу лучше отступить.

Первая заключается в том, что это соглашение — не более чем "мини-закуска" перед важным прекращением огня на поле боя. В западной части Черного моря уже почти нет боевых действий, потому что Украина вытеснила оттуда российский флот. Экспорт зерна Украиной близок к довоенному уровню, а Россией — еще выше. Правда, прекращение огня по судам снизит стоимость страховки для обеих сторон, но эта выгода будет незначительной.

При этом также неясно, будет ли соглашение распространяться на порт Николаев или на портовую инфраструктуру в целом — в отличие от простого судоходства. Таким образом, это "морская пустышка", подытоживает Чемпион.

При этом российские условия позволят российским банкам и компаниям, находящимся под санкциями, возобновить финансирование более широких операций, в том числе военных действий России в Украине. Все, что им нужно для этого сделать — это заявить, что они "вовлечены" в торговлю продуктами питания.

Вторая причина в том, что условия Путина вынудят отдать что-то за бесценок, на этот раз уничтожив большую часть рычагов влияния Трампа:

"Снятие санкций — самая сильная карта, которую он может разыграть. Предоставив доступ к SWIFT, он откажется от большей части рычагов еще до того, как начнутся переговоры о существенном прекращении огня".

Также в книге "Искусство сделки" есть еще один очень актуальный совет, который Трампу следует взять на заметку, отмечает аналитик: "Самое худшее, что вы можете сделать при заключении сделки — это показать, что отчаянно нуждаетесь ее заключении. Это заставит соперника почувствовать запах крови, и тогда вы покойник".

А когда речь заходит о прекращении огня в Черном море, кровь уже в воде.

Прекращение огня в Черном море

Как отмечал The Times, соглашение о прекращении огня в Черном море приносит больше выгоды Москве, не требуя от Путина значительных уступок. Также издание отмечало, что соглашение предает Украину, лишая ее самых сильных козырей, и подрывает безопасность Европы.

The Telegraph писал, что Черноморский флот РФ, получив возможность свободного перемещения, может угрожать морскому господству Украины, а затем и торговому статус-кво.

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