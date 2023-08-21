Ожидается, что президент посетит неформальный ужин, на который также пригласили лидеров ЕС.

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский улетел в Грецию, где примет участие в ужине с лидерами западных Балкан.

Об этом пишут греческие издания То Віма и Athens Voice. Ужин организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В мероприятии примут участие лидеры стран Западных Балкан, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

По данным СМИ, топ-политики встретятся во дворце Максимос, чтобы обсудить расширение и европейское будущее региона, энергетическую безопасность на Балканах и Юго-Восточной Европе и санкции против РФ.

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Власти Греции данные о визите Зеленского на запрос журналистов не подтвердили и не опровергли.

Европейское турне Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский улетел в турне по странам Европы. В частности, он прибыл в Нидерланды. На пресс-конференции по результатам встречи с Марком Рютте украинский президент сообщил, что сейчас у Нидерландов есть 42 истребителя F-16.

До этого Зеленский заявил о договоренности с Рютте относительно передачи 42 американских истребителей F-16 после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Вчера Зеленский и первая леди отправились с рабочим визитом в Швецию. По результатам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент заявил о договоренностях по оборонному сотрудничеству между странами. В частности о мощных шведских боевых машинах пехоты CV-90 и их производстве в Украине.

Кроме того, президент Зеленский прибыл в Данию и анонсировал хорошие новости для украинских воинов.

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