Украина продолжает диалог с Нидерландами и другими странами относительно предоставления ей боевых самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой потребность Украины в истребителях F-16.

Как сообщил в Twitter глава МИД, дискуссии о предоставлении ВСУ истребителей продолжаются.

"Я поговорил с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой для координации наших международных шагов, поскольку приближается годовщина полномасштабного вторжения России. Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднял вопрос по F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими относительно боевых самолетов", - отметил Кулеба.

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Западные истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16.

Сегодня, 8 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов, что в конечном итоге откроет для украинцев возможность осуществлять полеты на самолетах по стандартам НАТО.

Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос, какие реактивные самолеты Британия потенциально может передать Украине.

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