Сейчас специалисты реализуют план восстановления и технического обслуживания танков.

Лиссабон передаст Киеву три собственных танка Leopard 2 в следующем месяце.

Как сообщает Международное агентство Reuters, об этом в среду во время выступления в парламенте страны объявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить (Украине - УНИАН) три из них в марте. Это то, над чем мы работаем", – сказал Кошта.

Видео дня

Португалия помогает Украине

В январе, на фоне решений партнеров о поставках Украине танков Leopard 2, португальские СМИ сообщили, что официальный Лиссабон также может отправить несколько танков. На вооружении Португалии имеется 37 Leopard 2, однако из них "полностью исправны" только 12.

Несколько дней назад премьер Кошта подтвердил, что Португалия передаст Украине определенное количество танков Leopard 2, которые у нее есть.

Перед этим стало известно о планах Португалии передать ВСУ боеприпасы, медицинское оборудование и 14 бронетранспортеров. Также в Минобороны Португалии согласились обучать украинских военных управлять западными танками.

В октябре Португалия пообещала передать Украине вертолеты российского производства. Их нельзя эксплуатировать в самой Португалии из-за санкций Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: