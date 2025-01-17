Президент Украины начал вести себя, как Трамп, используя разные аспекты этого поведения.

Президент Украины Владимир Зеленский начал копировать манеры избранного президента США Дональда Трампа, используя ненормативную лексику и лесть в своих высказываниях, отмечает Александр Краев из аналитического центра Prism. В комментарии Le Monde, он приводит в пример подкаст с американским интервьюером Лексом Фридманом, на котором Зеленский позволял себе "более прямые" выражения.

Кроме того, украинский президент был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах, написав: "Я ценю его приверженность и его подход "мир через силу" в международных делах".

СМИ пишет, что Зеленский также сделал "широкий жест", когда заявил, что именно Трамп мог быть первым западным лидером, который прилетел бы в Украину на самолете после окончания войны. "Это был бы настоящий символ", - подчеркнул он. При этом избранный американский президент никогда не был в Киеве.

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"Зеленскому удалось внушить общественному мнению Украины мысль, что Трамп может принести "справедливый мир" в 2025 году. Однако это создаёт риск появления "ложных надежд, ведь сегодня главное — остановить [кремлевского диктатора Владимира] Путина, а Трамп сам понимает, что это крайне сложная задача", - говорится в материале, со слов бывшего посла Украины в США Олега Шамшура.

Риторика президента Украины о возможном исходе конфликта также изменилась. Если ранее он заявлял, что возвращение к границам 1991 года является условием начала переговоров, то теперь он говорит о необходимости "гарантий безопасности", пусть даже возвращение оккупированных территорий (около 20% страны) придётся отложить до более позднего времени, добиваясь этого дипломатическим путём.

При этом он продолжает быть осторожным в своих высказываниях о Дональде Трампе.

"Я думаю, что [Трамп] — человек сильный и непредсказуемый", — сказал Зеленский в эфире украинского телевидения. Будучи осторожным, он никогда не позволял себе насмешек в адрес миллиардера, хотя, как актёр и юморист, мог себе это позволить.

С момента переизбрания Дональда Трампа 5 ноября 2024 года лестные высказывания Зеленского участились.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп сможет остановить Путина, однако, по словам президента Украины, в этой ситуации есть нюанс. "Он мне по телефону говорил что ожидает нашей встречи, мой визит будет первым или один из первых", - отметил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что говорил Трампу на встрече, которая состоялась в Париже. В частности, он подчеркнул, что их разговор был "продуктивным".

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