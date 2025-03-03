Украинский президент уверен, что эта ситуация пройдет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему произошел спор в Овальном кабинете 28 февраля. В то же время украинский лидер не хочет это обсуждать.

Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ по итогам саммита в Лондоне. Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что произошло во время встречи с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, Зеленский сказал:

"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло. Я хочу только подчеркнуть, почему – я понимаю. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи. И если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", – подчеркнул президент.

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Говоря о положительном результате он уточнил, что имеет в виду приближение мира в Украине.

Зеленский также отметил, что открытые разговоры между партнерами – это важно, чтобы знать позицию друг друга, и такие открытые разговоры должны быть. Однако он не считает, что это правильно, когда эти разговоры происходят в подобном "абсолютно открытом" формате, поскольку озвученной информацией могут воспользоваться недруги.

"Поэтому сам формат того, что произошло – я не считаю, что он принес что-то положительное и дополнительное нам, как партнерам", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, готов ли Зеленский вернуться в ту комнату, глава государства сказал:

"Конечно. Если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных действий и ответов, я буду. Из-за уважения к Америке, американскому народу, к президенту, к двум партиям, к Соединенным Штатам в целом", – резюмировал украинский лидер.

Перепалка в Белом доме

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете, которое происходило в присутствии многих представителей СМИ, между Зеленским и Трампом произошла перепалка.

Впоследствии стало известно, что украинский президент досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых, ради которого Зеленский и приезжал, так и не подписали.

Трамп обвинил украинского президента в том, что тот не хочет мира, а якобы хочет только воевать. В то же время добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

После скандала в Белом доме Украину и непосредственно Зеленского поддержал ряд политиков – от европейских лидеров, до премьера Канады и так далее. Кроме того, на сторону Украины стали мировые звезды. В частности, подобные заявления сделали Педро Паскаль, Элизабет Бэнкс, Лиев Шрайбер, Алисса Милано, Миша Коллинз и другие.

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