В Милане со вторника 19 января начал действовать запрет на курение на улице в некоторых общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Со вторника в Милане больше не разрешается курить на расстоянии 10 метров от других людей на автобусных и трамвайных остановках, а также в городских парках и зеленых насаждениях, на спортивных и рекреационных площадках, детских игровых зонах, парках и кладбищах.
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Италия стала первой страной в ЕС, которая приняла закон, что поддерживает запрет на курение в общественных местах в помещении в 2003 году.
Сейчас Милан является первым итальянским городом, который ввел такой масштабный запрет на курение под открытым небом. Запрет является частью пакета мер для улучшения качества воздуха и борьбы с изменением климата.
Милан, один из самых густонаселенных городов Италии, имеет самый высокий уровень загрязнения воздуха в Западной Европе.
Член муниципального совета Марко Гранелли говорит, что запрет преследует двойную цель - помочь уменьшить количество опасных мелких частиц в воздухе, известных как PM10, которые сейчас значительно превышают европейский лимит, и защитить здоровье граждан. Сигаретный дым составляет 8% от всех частиц PM10 в городе.
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