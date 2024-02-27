Европейская комиссия представит новую оборонную стратегию в течение ближайших недель.

Евросоюз планирует к 2035 году осуществлять около половины оборонных закупок внутри блока, изменив тенденцию покупки большей части военной техники у третьих стран. Об этом сообщает Bloomberg.

"Геополитические события указывают на настоятельную потребность для Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и быть готовой эффективно противостоять полному спектру угроз, с которыми она сталкивается", - говорится в документе, на который ссылается издание.

Еврокомиссия намерена представить новую стратегию в ближайшие недели. До этого момента в нее еще могут внести некоторые изменения.

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Предложения в новой стратегии включают в себя:

- Минимально допустимый уровень для совместных закупок оборонного оборудования и изменение тенденций по закупке военных систем у поставщиков, которые не входят в состав ЕС;

- Механизмы, которые гарантируют, что критически важные поставки могут быть немедленно увеличены в случае дефицита или кризиса, а также оперативное выявление критических зависимостей от третьих стран;

- Расширение доступа промышленности к программам финансирования ЕС и установление новых партнерств в области обороны и безопасности;

- Список флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

Для координации усилий предлагают создать орган под названием "Совет по вопросам оборонно-промышленной готовности". Он будет контролировать критически важные продукты и цепочки поставок.

Европу беспокоит война

Из-за российско-украинской войны европейские политики все чаще говорят о необходимости объединения военных усилий стран-членов Евросоюза.

В феврале президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что европейцы должны быть готовы противостоять угрозам без поддержки своего партнера в лице США. При этом по ее мнению новый оборонный союз должен не конкурировать с НАТО, а дополнять Североатлантический альянс.

Еще ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз для поддержания мира должен создать общую армию.

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