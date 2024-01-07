Страны Европы уже не готовы полагаться на защиту в рамках НАТО.

Европейский союз должен создать собственную общую армию для предотвращения войн и поддержания мира. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

По его словам, первой настоящей реформой, которую должен реализовать Европейский союз, является усиление общеевропейской обороны.

"Если мы хотим быть носителями мира в мире, нам нужна европейская армия. И это является фундаментальной предпосылкой для эффективной европейской внешней политики. В мире с такими влиятельными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, и это называется Европейский Союз. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом", – заявил Таяни.

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По мнению итальянского дипломата, этот вопрос больше нельзя откладывать.

"Если мы останемся разделенными, мы всегда будем беззащитными воробьями в мире, где летают орлы", - считает он.

Однако на прямой вопрос, Должен ли ЕС вступить в войну, глава МИД Италии ответил "нет".

Проблемы с обороной Европы

Как писал УНИАН, страны Европы на примере Украины осознали, что их армии не готовы к войнам такого масштаба и интенсивности. К примеру аналитики подсчитали, что Европе понадобится 14 лет совместных усилий, чтобы изготовить годовой запас снарядов для Украины.

Также эксперты отмечают, что страны НАТО, в отличие от России, не делали огромных дополнительных запасов оружия, полагаясь на технологическое превосходство небольших модернизированных армий. Однако уже сейчас понятно, что это была ошибочная стратегия.

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