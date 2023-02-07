Британские лейбористы отметили, что это также нужно, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

Британские лейбористы будут пытаться перевести закупки вооружения на "срочную оперативную основу", чтобы пополнить запасы и ускорить замену вооружения, которое было передано Украине.

Как пишет The Guardian, оппозиционная партия считает, что Минобороны страны очень долго не покупало новые боеприпасы, ссылаясь на ожидание согласования контракта на замену более 4000 противотанковых комплексов Nlaw, отправленных ВСУ еще в начале войны.

Как отмечает издание, лейборист Джон Хили считает, что британские оборонные закупки являются расточительными и нуждаются в пересмотре, чтобы поддержать Украину в ее войне против РФ.

Видео дня

"Нужно срочно перевести часть нашей оборонной промышленности и закупок Минобороны на оперативную основу, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе и пополнить запасы Британии на случай любого будущего конфликта", - поделился мнением один из лидеров лейбористов.

"Следующее правительство унаследует войну в Украине и более широкую агрессию России. На всеобщих выборах могут прийти к власти лейбористы, но не изменится решимость Британии в противостоянии российским угрозам, преследовании преступлений Путина и поддержке Украины", - заявил Хили.

Запланированные сокращения в армии должны быть остановлены, считает Хили, и Британия должна стремиться стать "ведущей европейской страной НАТО", гарантируя, что она сможет защитить союзников от РФ.

Издание напомнило, что в рамках программы сокращения расходов на оборону, введенной в 2021 году, британская армия должна сократиться до 72 500 человек к 2025 году, что является наименьшим показателем с 1714 года.

Помощь Великобритании Украине

Британия с начала полномасштабной войны оказывает Украине поддержку. 14 января стало известно, что британское правительство готовится усилить поддержку Украине, "в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем".

16 января Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

Вас также могут заинтересовать новости: