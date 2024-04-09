Путина можно легко перехитрить, однако для этого нужен западный лидер, который на это решится.

Запад не смог ответить на вызов российской угрозы, он нуждается в сильных лидерах, которые способны мобилизовать людей.

Об этом пишет профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль в колонке для The Hill. Он предложил проанализировать недавнее заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барт Эйде о том, что никто не делает достаточно для победы Украины в войне.

"Логическая мысль, лежащая в его основе, заключается в следующем: если вы верите, как утверждает Эйде и большинство стран НАТО, что путинская Россия является экзистенциальной угрозой для Европы, то вы сделаете все возможное, чтобы противостоять этой угрозе, помогая Украине победить. Теперь рассмотрим "от противного": если, как говорит Эйде, вы не делаете все возможное, чтобы помочь Украине, то из этого следует, что вы не считаете путинскую Россию экзистенциальной угрозой для Европы", - пишет он.

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Профессор отмечает, что промедление, недостаточная поддержка и нежелание вводить жесткие санкции против РФ свидетельствуют о том, что страны-члены НАТО на самом деле не имеют в виду то, что говорят. В этом вопросе позиция премьеров Венгрии и Словакии, а также Дональда Трампа, является более честной.

Он отмечает, что даже Польша, которая является союзником Украины, "кажется, не понимает, что блокирование границы для украинских грузовиков и разрушение украинской экономики - это не способ продемонстрировать свое понимание российской угрозы".

Угрозу осознают страны Балтии. Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон "прозрел" и перешел на сторону самых решительных критиков Путина, хотя и риторически.

"США - самый большой лицемер. За исключением небольшой группы ярых сторонников Трампа в Конгрессе, американский политический класс утверждает, что подавляющее большинство поддерживает Украину и понимает масштабы российской угрозы. И все же Вашингтон оказался неспособным подчинить предвыборную политику и личные амбиции очевидной возможности того, что поражение Украины будет означать продолжение российской экспансии и Третью мировую войну - и гибель тысяч американцев", - подчеркивает он.

Мотыль считает, что неспособность Запада поверить в то, что Путин является новым Гитлером можно объяснить надеждами на то, что это лишь "плохой сон". "К сожалению, если Путин пойдет своим путем, их сон может оказаться постоянным", - подчеркивает он.

Он уверен, что Западу не хватает нового Уинстона Черчилля или Франклина Рузвельта, который сможет мобилизовать людей и смело встретить угрозу со стороны РФ.

"Ирония заключается в том, что Путин - серийный неудачник, стратегический недоумок, которого легко может перехитрить западный лидер, который осмелится попробовать. Президент Владимир Зеленский, несмотря на все свои недостатки, оказался на высоте и, несмотря на недостаток политического опыта, сумел сплотить нацию и сказать "нет" Путину. Поэтому появление сильных лидеров возможно даже сегодня", - пишет он.

Профессор исключает, что таким лидером может стать Джо Байден или Дональд Трамп. "К сожалению, президент Джо Байден не смог повести мир против Путина. Дональд Трамп продемонстрировал, что он не может быть лидером, и точка. Это может оставить судьбу Украины и Запада в руках господина Макрона. Сможет ли он справиться с этой задачей и стать Шарлем де Голлем?" - спрашивает Мотыль.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину:

Напомним, недавно французский президент сказал, что вопрос отправки западных войск в Украину обсуждался западными лидерами. Он заявил, что этого нельзя исключать.

После того, как большинство стран заявило, что не пойдет на такое, он остался стоять на своем. В большом интервью Макрон сказал, что распространение войны по Европе будет выбором и ответственностью только России.

В России сразу заявили, что Франция якобы уже готовится отправить в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. Париж это опровергал.

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