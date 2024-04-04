Член Палаты представителей считает, что этого не произойдет.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может нанести ядерный удар по Штатам, если они предоставят Украине "слишком много" военной помощи.

Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол в интервью Puck. "Джейк слишком осторожен. Он очень робкий. И он купился на идею, что если мы дадим им слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило бы правила игры для всех", - сказал политик.

Политик считает, что осторожным в этом вопросе является и президент Джо Байден - он называет их "своего рода единомышленниками". "Но я просто думаю, что он (Салливан - УНИАН) был слишком робким, слишком осторожным, слишком осторожным. И все слишком провокационно. Но самое безумное то, что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это вносим. Просто этого мало, слишком поздно", - добавил он.

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Он говорит, что в начале полномасштабной войны государственный секретарь США Энтони Блинкен выступал за то, чтобы передать Украине "МИГи". "Это не он. По моему мнению, это Джейк Салливан и Белый дом. Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты либо в деле, либо нет. Не останавливайся на полпути. Знаете, мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него есть больше тел, чтобы бросить их", - добавил Маккол.

Также Маккол говорит, что электорат республиканцев не понимает, что 80% американских средств, которые выделяют на военную помощь Украине, остаются в Штатах.

"У нас есть карта, которую мы показываем людям. Это карта всех штатов, куда идут деньги, рабочие места. В начале я сказал: "Почему бы нам просто не сделать это счетом для вооружения Министерства обороны?". Но Джейк Салливан подумал, что это было бы слишком замысловато. Итак, это [деньги для] Украины, но на самом деле большая часть из них пойдет на инвестиции и модернизацию наших запасов. Мы сбрасываем старое в Украине", - пояснил он.

Ядерные угрозы России:

Как известно, с начала полномасштабной войны представители российской власти намекают, а иногда и напрямую угрожают ядерными ударами по Украине или странам Запада.

Москва предупреждала о "красных линиях" в случае атак по объектам в оккупированном Крыму, а также пыталась предостеречь партнеров Украины от передачи ряда вооружений.

Последний раз Путин угрожал миру ядерной войной сразу после слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправки войск в Украину.

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